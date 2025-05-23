Более 144 тысяч жителей региона стали пользователями мобильного приложения "Госуслуги.Дом"

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Число скачиваний мобильного приложения «Госуслуги.Дом» достигло отметки в 10 миллионов пользователей по всей стране. Приложение создано специально для упрощения взаимодействия граждан с системой жилищно-коммунального хозяйства.Сегодня приложение «Госуслуги.Дом» стало незаменимым помощником для россиян, обеспечивающий удобный доступ ко всем услугам ЖКХ в едином цифровом пространстве. Уже более 144 тысяч жителей Саратовской области пользуются приложением для эффективного управления своим жильём.Основные функции приложения включают:- Оплату коммунальных услуг,- Передачу показаний приборов учёта воды, газа и электроэнергии,- Обращение в управляющие компании и службу поддержки,- Заказ процедуры поверки счётчиков,- Доступ к отчётам о проведении капитального ремонта.Наиболее популярным сервисом остаётся платёжная система, позволяющая быстро и удобно вносить оплату за коммунальные услуги непосредственно из приложения.Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» становится всё более удобным инструментом, повышающим комфорт жизни каждого гражданина страны и существенно сокращающим временные затраты на выполнение рутинных операций.