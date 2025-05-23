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В Саратове прошел телемост «Амур - Волга»

Новости
В Саратове прошел телемост «Амур - Волга»


В Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского прошел телемост «Амур - Волга» с участием представителей Китайской Народной Республики и студентов и преподавателей Благовещенского государственного педагогического университета.

В начале мероприятия в прямом эфире прошла презентация выставки «На маньчжурском направлении», где были представлены рассекреченные документы из архива УФСБ России по Амурской области, посвященные деятельности ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР во время Советско-японской войны 1945 г.

Участники посмотрели видеообращение ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Сокова, который с 1951 по 1953 год выполнял интернациональный долг в Северной Корее.

В Саратове прошел телемост «Амур - Волга»

Студенты и преподаватели представили доклады, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и победе в мировой антифашистской войне.

«Телемост «Амур–Волга» – это символ единства нашей страны от Дальнего Востока до Поволжья. Мы гордимся общим вкладом в Победу и уверены, что наши студенты продолжат традиции патриотизма и уважения к истории», - подчеркнул руководитель регионального отделения Общества Российско-китайской дружбы Владимир Ручин.

Цикл культурно-образовательных мероприятий, посвященных юбилейному году победы над фашизмом, проходит в рамках социального проекта «Народная дипломатия как ресурс российско-китайского сотрудничества Саратовской области» регионального отделения Общества Российско-китайской дружбы, победителя регионального конкурса проектов НКО.