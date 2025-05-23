Заслуженный учитель РФ о скандале в лицее № 3: «Очень печально, что систему образования пытаются использовать для самопиара»

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- К сожалению, бывает такое, что любой человек эмоционально устает на работе. Это может быть связано с личными проблемами или состоянием здоровья. У каждого человека эмоции проявляются по-разному. Работа с детьми – очень сложный и кропотливый труд. Я нисколько не оправдываю действия педагога лицея № 3, меня скорее печалит тот факт, что на этой ситуации кто-то пытается заработать политические очки.Сегодняшняя система образования – сложный и постоянно меняющийся механизм, однако инструментов для его контроля достаточно. Вместо того чтобы создавать рабочие группы и проводить слушания, достаточно просто включиться в постоянную работу, которая и так проводится в нашей системе. За время работы в школе я часто сталкивалась с депутатским контролем в части ремонта школ, депутаты активно принимали участие в наших мероприятиях.Сейчас, когда идет период итоговой аттестации, а впереди заслуженный отдых учителей, совсем не время создавать какие-то рабочие группы и говорить о проблемах, которых нет. Случай с педагогом лицея, это единичный случай и такие ситуации, к счастью, для всех участников образовательного процесса, скорее - исключение из правил.Впереди - подготовка к новому учебному году, августовские совещания. Именно на всех уровнях этих совещаний - от школьного до регионального - обсуждаются насущные проблемы, осуществляется поиск решений. В течение года все проблемы обсуждаются в рамках совещаний директоров и сопровождающей методической работы.Уверена, что депутаты, которые действительно хотят работать в системе и помогать развивать образование, это делают постоянно, используя уже имеющиеся инструменты и площадки, а привлекать внимание к себе громкими заявлениями, не вникая в проблему - это как минимум не профессионально.Напомним, ранее администрация Октябрьского района Саратова выступила с заявлением, что «по информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная проверка, по итогам которой учитель уволен.Родителям ребенка директором школы принесены извинения. С коллективом проведена беседа об этике поведения. В свою очередь учредителем вынесено предупреждение в адрес руководителя лицея о недопустимости подобного поведения педагогов».