Уроженка Саратова получила высокую государственную награду из рук Президента

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Ефрейтор Министерства обороны Российкой Федерации Людмила Болилая удостоена звания Героя Российской Федерации.Людмила Вячеславовна работала на Саратовской городской станции скорой медицинской помощи в должности фельдшера. За время работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, владеющей всеми навыками оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. В работе Людмила Вячеславовна всегда отличалась сострадательностью и милосердием. Затем она переехала в Подмосковье, а в 2023 году заключила контракт с Министерством обороны и ушла добровольцем в зону СВО.«Поздравляю Людмилу Вячеславовну с высокой наградой! Она стала первой женщиной, которая получила звание Героя России. Она закрыла своим телом раненого бойца, приняв на себя осколки. Оказание медицинской помощи людям - это прежде всего труд, который немыслим без духовно-нравственной составляющей. Людмила Вячеславовна, ее поступок, это в очередной раз подтвердил», - поздравил награжденную министр здравоохранения Владимир Дудаков