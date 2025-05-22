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Уроженка Саратова получила высокую государственную награду из рук Президента

Новости
Уроженка Саратова получила высокую государственную награду из рук Президента

Ефрейтор Министерства обороны Российкой Федерации  Людмила Болилая удостоена звания Героя Российской Федерации.

Людмила Вячеславовна работала на Саратовской городской станции скорой медицинской помощи в должности фельдшера. За время работы зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, владеющей всеми навыками оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. В работе Людмила Вячеславовна всегда отличалась сострадательностью и милосердием. Затем она переехала в Подмосковье, а в 2023 году заключила контракт с Министерством обороны и ушла добровольцем в зону СВО.

«Поздравляю Людмилу Вячеславовну с высокой наградой! Она стала первой женщиной, которая получила звание Героя России. Она закрыла своим телом раненого бойца, приняв на себя осколки. Оказание медицинской помощи людям - это прежде всего труд, который немыслим без духовно-нравственной составляющей. Людмила Вячеславовна, ее поступок, это в очередной раз подтвердил», - поздравил награжденную министр здравоохранения Владимир Дудаков