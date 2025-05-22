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Современные площадки для демонстрационных экзаменов помогут в подготовке квалифицированных кадров

Новости
Современные площадки для демонстрационных экзаменов помогут в подготовке квалифицированных кадров


21 мая на заседании Саратовской областной Думы глава региона Роман Бусаргин выступил с инициативой о выделении 22,9 миллионов рублей на оборудование современных площадок для демонстрации практических навыков студентов колледжей, где выпускники смогут пройти итоговую аттестацию.

В комиссию выпускных экзаменов входят не только представители колледжа, но и предприятий, которые являются потенциальными работодателями. Заместитель коммерческого директора АО «ВолгаЦемент» Людмила Королева отметила, что современные площадки помогут ребятам показать все свои навыки:

«Сама идея проведения демонстрационного экзамена является хорошим подспорьем для работодателей. Уже во время экзамена мы можем наглядно оценить все практические навыки и предложить работу тем, кто показал хорошие результаты. Конечно же, для этого оборудование на площадке должно соответствовать реальным условиям производства. Уверена, что подобные меры помогут подготовить будущих специалистов высокого уровня, востребованных на рынке труда».

На выделенные средства планируется создать дополнительно 15 площадок профильного уровня в 13 колледжах и техникумах, в том числе в отдаленных районах.