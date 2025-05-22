Ботанический сад СГУ: реконструкция сохранит уникальную коллекцию растений

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«Ботанический сад – это прежде всего научная коллекция, питомник перспективных растений, а также база для учебного процесса и проведения научно-исследовательских работ. Но, кроме того, это и общественный парк, – отмечает Александр Кашин. – Уже более полувека – с 1956 года – в Ботсаду сохраняется и расширяется коллекция, которая на сегодняшний день насчитывает более 3,5 тысячи видо-сортообразцов растений. Наша основная цель – расширение и сохранение этой коллекции. Ни один из её образцов во время реконструкции не пострадает».Проект прошёл экспертизу (в части проверки достоверности определения сметной стоимости) и получил положительное заключение. Обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области также получило положительный ответ: отмечено, что указанные в проектно-сметной документации мероприятия по благоустройству территории не противоречат действующему режиму особой охраны Ботанического сада. По проекту предусмотрена замена существующего ограждения, замена устаревшей системы полива, а также оснащение территории и образцов современными стендами, аншлагами, этикетками иинформационным сопровождением.Скрупулёзную работу над проектом комментирует управляющий партнёр, директор бюро «СНоУ Проект» Сергей Сердюков: «В проекте есть 3 основных принципа: адаптация всех решений с учётом работы с ООПТ, учёт запроса Ботсада на необходимые элементы инфраструктуры и контроль антропогенной нагрузки. Проект, который сделан, основывается на техническом задании, которое было составлено нашими заказчиками – университетом с непосредственным участием дирекции сада.Разумеется, при составлении ТЗ и проектировании учитывалось то, что эта территория ООПТ. Ограничения и допуски паспорта ООПТ легли в основу задания и далее, как следствие, сделанного проекта. Создание комфортных условий пребывания в саду как для посетителей, так и для сотрудников выполняется с учётом сохранения и дальнейшего улучшения фонда ценных растений, расположенных на территории Ботанического сада.Мы делаем исследования перед началом любого проекта.А с учётом того, насколько ответственна данная задача, мы подробно изучили контекст и опыт подобных проектов. Значительная часть времени была посвящена обсуждениям с университетом, дирекцией и сотрудниками сада. До начала работы нам были предоставлены документы, на которых картирована вся флора сада, включая ценные растения, разумеется. Затем мы несколько раз проходили траектории троп непосредственно по месту вместе с сотрудниками сада с учётом их пожеланий. При выполнении всех работ осуществляется контроль со стороны сотрудников сада.Если говорить про снятый слой земли: снимается допустимый в данных условиях слой земли, согласованный с сотрудниками Ботанического сада, которые также всё время присутствуют при производстве работ, наблюдают и следят, при необходимости корректируют определённые действия, в частности, сохранность корней деревьев находится у них на пристальном контроле.Что касается сноса и кронирования деревьев. Был произведён снос сорных пород деревьев, которые не несут никакой ценности, а наоборот, вредны и опасны для растений Ботанического сада. Это было согласовано с Министерством природных ресурсов и экологии, и получено разрешение на снос данных пород».Александр Зарубин, главный инженер подрядчика ИП «Кроян Д.И.», отмечает, что проект выполняется в полном соответствии с требованиями:«Все работы мы, как подрядчики, выполняем по тому проекту, который был утверждён и предоставлен нам заказчиком. В связи с тем, что Ботанический сад наделён особым статусом, профильные специалисты, сотрудники университета следят за каждым шагом наших рабочих на территории. Учитывая сложность объекта, организация экотроп, замена существующих коммуникаций и другие работы ведутся вручную, под авторским надзором со стороны разработчиков проекта благоустройства и заказчика».