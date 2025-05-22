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Участник СВО показал студентам азы тактической медицины

Новости
Участник СВО показал студентам азы тактической медицины




Гостем Музея истории СВО стал участник спецоперации, военный санинструктор Денис Плишка. Он провел занятие по тактической медицине для студентов Геологического колледжа СГУ.

Медработник показал ребятам тактические аптечки нескольких видов и как правильно пользоваться кровоостанавливающими и обезболивающими средствами. Студенты смогли сами попробовать наложить жгут и повязку условному раненому.

«Чтобы сохранить жизнь, военнослужащему надо уметь оказывать самопомощь и взаимопомощь. Делается это по алгоритму: жгут, обезболивание, перевязка и амбулатория», – отменил военнослужащий.

Также санинструктор рассказал, как оказывать первую помощь в мирной жизни - пострадавшим от солнечного удара, при утоплении, отравлении и травмах.

Практическое занятие прошло в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.