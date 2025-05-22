Участник СВО показал студентам азы тактической медицины

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Гостем Музея истории СВО стал участник спецоперации, военный санинструктор Денис Плишка. Он провел занятие по тактической медицине для студентов Геологического колледжа СГУ.Медработник показал ребятам тактические аптечки нескольких видов и как правильно пользоваться кровоостанавливающими и обезболивающими средствами. Студенты смогли сами попробовать наложить жгут и повязку условному раненому.«Чтобы сохранить жизнь, военнослужащему надо уметь оказывать самопомощь и взаимопомощь. Делается это по алгоритму: жгут, обезболивание, перевязка и амбулатория», – отменил военнослужащий.Также санинструктор рассказал, как оказывать первую помощь в мирной жизни - пострадавшим от солнечного удара, при утоплении, отравлении и травмах.Практическое занятие прошло в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.