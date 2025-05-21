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Саратовские студенты готовы заключить целевой договор на обучение со СГЭТ

Новости
Саратовские студенты готовы заключить целевой договор на обучение со СГЭТ

Саратовские колледжи и техникумы продолжают готовить специалистов, ориентируясь на потребности экономики региона.

На прошлой неделе губернатор области Роман Бусаргин сообщил о закреплении трех учреждений среднего профессионального образования за «Саратовгорэлектротранс». Первые студенты из Саратовского политехнического колледжа уже посетили экскурсию по трамвайному депо.

Директор колледжа Константин Гудков рассказал о перспективах совместной работы с предприятием:

«Совместно с руководством СГЭТ определены направления подготовки и обучения специалистов, которые требуются на предприятии - «электро- и теплоэнергетика» и «электроника, радиотехника и системы связи». Ребята 2 и 3 курса уже посетили трамвайное депо, а также получили интересные предложения по трудоустройству после окончания колледжа. 19 студентов уже готовы заключить целевой договор с работодателем и проходить практику на будущем месте работы. С нового учебного года в нашем техникуме планируется набор 30 студентов - будущих работников СГЭТ».

Напомним, специалистов для предприятия будут готовить также в Саратовском техникуме отраслевых технологий и Саратовском колледже водного транспорта, строительства и сервиса.

До 10 июня на портале «Работа России» «Саратовгорэлектротранс» совместно с образовательными учреждениями разместят заявки на целевое обучение требуемых специалистов.