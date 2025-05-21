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Игорь Комаров: «Сотрудничество в формате «Волга-Янцзы» выходит на новый уровень»

Новости
Игорь Комаров: «Сотрудничество в формате «Волга-Янцзы» выходит на новый уровень»


21 мая 2025 года в Казани под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских и 6 китайских регионов.

В ходе заседания Совета стороны обсудили перспективы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах с учетом принципов и намерений, обозначенных в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху (от 21 марта 2023 года).

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что Совет, созданный Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, важен для развития двустороннего экономического партнерства, укрепления дружбы и доверия: «Как и в России, в Китае работают по многим государственным программам и проектам, которые направлены на улучшение инфраструктуры и качества жизни. Постоянный диалог дает возможность обмениваться полезным опытом и получать новые результаты. Надеюсь, что сотрудничество России и Китая будет и дальше укрепляться».

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что «2025 год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире. Подтверждение этого – визит Председателя КНР господина Си Цзиньпина в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина для участия в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Одним из механизмов здесь является формат «Волга-Янцзы».

Важный аспект развития отношений – рост договорной базы, которая к настоящему времени насчитывает 54 рамочных соглашения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В числе лидеров – Чувашия и Нижегородская область (по 6 соглашений), Республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Самарская и Саратовская области (по 5 соглашений).

Полпред выразил уверенность, что сотрудничество с провинциями Китая в формате «Волга-Янцзы» станет еще более активным, регионы ПФО заинтересованы во взаимодействии с китайскими партнерами. Игорь Комаров напомнил, что уже реализуются совместные проекты в Нижегородской и Саратовской областях; прорабатывается возможность участия Ульяновской области в создании производства грузовых автомобилей.

На площадке V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» подписаны несколько проектов соглашений между правительствами:
– Республики Татарстан и города Чунцин;
– Нижегородской области и провинции Аньхой;
– Самарской области и провинции Цзянси;
– Саратовской области и провинции Хубэй;
– Ульяновской области и провинции Сычуань.

Также активно укрепляются и гуманитарные связи. Приоритет - совместные мероприятия для молодежи: в августе 2024 года в Саратовской области состоялся IX Российско-Китайский молодёжный форум, в котором приняли участие более 300 представителей студенческой молодежи регионов ПФО и китайских провинций.

По итогам заседания Игорь Комаров и Чжан Гоцин подписали Протокол V заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР, который закрепил готовность сторон к дальнейшему развитию торгово-экономического и гуманитарного партнерства.

Перед заседанием состоялась встреча глав делегаций, участвующих в мероприятиях в рамках V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», в узком составе.