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Сергей Авезниязов: программа «Наши герои» готовит сильный кадровый резерв

Новости
Сергей Авезниязов: программа «Наши герои» готовит сильный кадровый резерв



Руководитель областного отделения «Боевого братства», член общественного совета программы «Наши герои» Сергей Авезниязов считает, что реализация программы позволит подготовить сильный кадровый резерв для нашего региона.

Напомним, «Наши герои» созданы по аналогии с федеральным проектом «Время героев» Президента Владимира Путина. Программа призвана обучить ветеранов и участников СВО для работы руководителями в органах власти, ведомствах, компаниях.

«Считаю, что военнослужащие обладают необходимыми качествами для таких постов. Наши военные станут надежной опорой Губернатору Роману Бусаргину на госслужбе. Они тверды в поступках, умеют быстро принимать верные решения и не боятся трудностей, настроены добиваться поставленных целей. Знаю, что для бойцов важны справедливость, стремление к правде в своих поступках и мнениях, они относятся ко всему непредвзято, беспристрастно, без предубеждений. Программа поможет им проявить себя на гражданской службе, для пользы обществу», - отметил Сергей Авезниязов.