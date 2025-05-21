Сергей Авезниязов: программа «Наши герои» готовит сильный кадровый резерв

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Руководитель областного отделения «Боевого братства», член общественного совета программы «Наши герои» Сергей Авезниязов считает, что реализация программы позволит подготовить сильный кадровый резерв для нашего региона.Напомним, «Наши герои» созданы по аналогии с федеральным проектом «Время героев» Президента Владимира Путина. Программа призвана обучить ветеранов и участников СВО для работы руководителями в органах власти, ведомствах, компаниях.«Считаю, что военнослужащие обладают необходимыми качествами для таких постов. Наши военные станут надежной опорой Губернатору Роману Бусаргину на госслужбе. Они тверды в поступках, умеют быстро принимать верные решения и не боятся трудностей, настроены добиваться поставленных целей. Знаю, что для бойцов важны справедливость, стремление к правде в своих поступках и мнениях, они относятся ко всему непредвзято, беспристрастно, без предубеждений. Программа поможет им проявить себя на гражданской службе, для пользы обществу», - отметил Сергей Авезниязов.