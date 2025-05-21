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Жители Озинского и Энгельсского районов выбирают своих кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы

Новости
Жители Озинского и Энгельсского районов выбирают своих кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы


Партия «Единая Россия» традиционно определяет своих кандидатов на предстоящие выборы по итогам предварительного голосования.

Секретарь первичной организации «Новороссийское-79», местный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Светлана Рогачева поделилась впечатлениями о предварительном голосовании и рассказала, что уже сделала свой выбор.

Жители Озинского и Энгельсского районов выбирают своих кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы

«Сегодня приняла участие в предварительном голосовании «Единой России» и сделала свой выбор кандидата.
Внимательно изучила программы и предложения кандидатов, поговорила с другими участниками партии и узнала много нового о том, как партия работает на местном уровне. Мне было важно понять, кто из кандидатов лучше всего представляет мои интересы и ценности.
В итоге я сделала свой выбор и надеюсь, что он поможет улучшить наш город и жизнь жителей на нашем округе. Считаю, что нужно каждому найти время и выразить свою волю. Вместе мы можем сделать наш город лучше!», - подытожила Светлана Рогачева.
Руководитель местного отделения «Движение Первых» Озинского района, активистка партии «Единая Россия» Екатерина Березина считает, что предварительное голосование действенный инструмент влияния на политическую жизнь региона и страны.
«Это замечательно, что жители нашего района участвуют в предварительном голосовании и могут влиять на выбор кандидатов от партии «Единая Россия». Прямое участие жителей в предварительном голосовании позволяет им быть вовлечёнными в политические процессы и выбирать тех, кто по их мнению, лучше всех представляет интересы общества», - подчеркнула Березкина.

В этом году жители нашей области в единый день голосования будут выбирать депутатов Саратовской облдумы по одномандатным избирательным округам №4 (Заводской район Саратова), №9 (Ленинский район Саратова), №25 (Ершовский), а также в представительные органы власти в муниципальных районах области.