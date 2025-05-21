Депутаты приняли поправки в областной бюджет

просмотров: 143

Дополнительно из областного бюджета выделяется 270 млн рублей на бесплатное лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. На сегодня в бюджете на эти цели заложено 3 млрд рублей областных средств и 1,1 млрд федеральных.Несколько решений связаны с развитием городского электрического транспорта в Саратове. «Этот вопрос Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин и Губернатор области Роман Викторович Бусаргин обсуждали на встрече с работниками горэлектротранса в Заводском депо. Для разработки проектно-сметной документации по реконструкции еще трех трамвайных маршрутов № 4, 7 и 10 в Саратове предусмотрено 89,2 млн рублей. На повышение с 1 июня заработной платы работникам предприятия «Саратовгорэлектротранс» будет выделено 90,1 млн рублей», – рассказала министр финансов Ирина Бегинина.Часть средств направят на сферу образования. В рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» на базе средних профессиональных образовательных учреждений региона создадут и оснастят современным оборудованием дополнительные Центры проведения демонстрационного экзамена в районах области. Также профинансируют мероприятия по подготовке к открытию пяти детских оздоровительных лагерей, закупку учебников и участие сборных команд региона в чемпионатах по профессиональному мастерству. Суммарно на эти цели направят 48,5 млн рублей.С учетом всех корректировок доходы областного бюджета на 2025 составят 175,8 млрд рублей, а расходы – 192,7 млрд рублей.