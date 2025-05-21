21 Мая 2025 СРЕДА
Новости
17:59 | 21 мая
Саратовские студенты готовы заключить целевой договор на обучение со СГЭТ
17:00 | 21 мая
Игорь Комаров: «Сотрудничество в формате «Волга-Янцзы» выходит на новый уровень»
16:00 | 21 мая
Сергей Авезниязов: программа «Наши герои» готовит сильный кадровый резерв
15:00 | 21 мая
Жители Озинского и Энгельсского районов выбирают своих кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящие выборы
14:00 | 21 мая
Депутаты приняли поправки в областной бюджет
13:01 | 21 мая
В Казани подписана дорожная карта о сотрудничестве между Саратовской областью и китайской провинцией Хубэй
09:45 | 21 мая
В Хвалынске торжественно открыли 12-ю "Туриаду"
23:30 | 20 мая
Молодежный фестиваль «АртПром» станет площадкой для продвижения молодых талантов при участии Фонда Юрия Лужкова 
17:30 | 20 мая
V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» пройдет в Татарстане
17:25 | 20 мая
Компания расширяет гуманитарную и социальную деятельность
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Казани подписана дорожная карта о сотрудничестве между Саратовской областью и китайской провинцией Хубэй

Новости
Сегодня, 21 мая, в Казани состоялось подписание дорожной карты на 2025-2027 годы по реализации соглашения между Правительством Саратовской области и Народным правительством провинции Хубэй (КНР) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. По поручению губернатора Романа Бусаргина принял участие в мероприятии и поставил подпись под документом зампред Правительства региона – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.


Подписание прошло в рамках V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» под председательством полпреда в ПФО Игоря Комарова. Документ предполагает привлечение предприятий двух стран к участию в международных мероприятиях экономического характера, развитие инвестиционного потенциала, установление связей в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме, культуре и других сферах.

Кроме того, предполагается развитие международного сотрудничества между образовательными организациями, а также обмен молодежными делегациями.