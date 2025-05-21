В Казани подписана дорожная карта о сотрудничестве между Саратовской областью и китайской провинцией Хубэй

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Подписание прошло в рамках V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» под председательством полпреда в ПФО Игоря Комарова. Документ предполагает привлечение предприятий двух стран к участию в международных мероприятиях экономического характера, развитие инвестиционного потенциала, установление связей в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме, культуре и других сферах.Кроме того, предполагается развитие международного сотрудничества между образовательными организациями, а также обмен молодежными делегациями.