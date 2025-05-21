В Казани подписана дорожная карта о сотрудничестве между Саратовской областью и китайской провинцией Хубэй
Сегодня, 21 мая, в Казани состоялось подписание дорожной карты на 2025-2027 годы по реализации соглашения между Правительством Саратовской области и Народным правительством провинции Хубэй (КНР) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах. По поручению губернатора Романа Бусаргина принял участие в мероприятии и поставил подпись под документом зампред Правительства региона – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.
Подписание прошло в рамках V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» под председательством полпреда в ПФО Игоря Комарова. Документ предполагает привлечение предприятий двух стран к участию в международных мероприятиях экономического характера, развитие инвестиционного потенциала, установление связей в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме, культуре и других сферах.
Кроме того, предполагается развитие международного сотрудничества между образовательными организациями, а также обмен молодежными делегациями.
Подписание прошло в рамках V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» под председательством полпреда в ПФО Игоря Комарова. Документ предполагает привлечение предприятий двух стран к участию в международных мероприятиях экономического характера, развитие инвестиционного потенциала, установление связей в сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте и туризме, культуре и других сферах.
Кроме того, предполагается развитие международного сотрудничества между образовательными организациями, а также обмен молодежными делегациями.