В Хвалынске торжественно открыли 12-ю "Туриаду"

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Вчера в Хвалынске открылся двенадцатый спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада", который традиционно проходит под патронатом Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.В этом году участие в "Туриаде" принимают делегации команд из всех регионов ПФО, а также команды из дружественных стран - Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана, Казахстана, команды 7 регионов ЦФО - Брянской, Калужской, Ивановской, Тамбовской, Смоленской, Тверской и Курской областей.Впервые в Хвалынск прибыли команды из Луганской и Донецкой народных республик.Ребята из новых территорий поделились, что активно готовились к соревнованиям на пешеходных маршрутах и надеются показать высокие результаты.Всего площадка Лагеря в этом году собрала около 700 участников.На поляне горнолыжного курорта "Хвалынь" состоялась традиционная торжественная церемония открытия Лагеря "Туриада-2025" .Творческие коллективы и исполнители области подготовили концертную программу, в которой приняли участие творческие коллективы вузов и ссузов.Собравшихся поприветствовал помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин."Уже 12 лет гостеприимная Саратовская земля принимает" Туриаду". Ранее это был окружной проект, а сейчас с нами уже центральный округ. С нами уже международные делегации и республики ЛНР и ДНР.Хотелось бы прежде всего сказать слова благодарности правительству Саратовской области. На протяжении уже многих лет встречают, проводят, организуют такое сложное и очень многопрофильное мероприятие.Это не просто собрать здесь сотни детей, организовать их соревнования. Поэтому большое им спасибо. И удачи всем участникам "Туриады! ", - обратился со сцены Владимир Колчин.Приветственный адрес участникам "Туриады" от лица губернатора Романа Бусаргина зачитал зампред Правительства области Сергей Егоров.Напомним, "Туриада" – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы.Победители конкурса на лучшую разработку турмаршрута получат грант в 400 тысяч рублей от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. А победители конкурса "Музыка сердец" получат региональный грант в размере 300 тысяч рублей, который появился по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.Отметим, что в этом году на "Туриаде" работают экспозиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня образования Российского общества туристов. Для участников также пройдут лекции от Российского общества "Знание".