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В Хвалынске торжественно открыли 12-ю "Туриаду"

Новости
В Хвалынске торжественно открыли 12-ю "Туриаду"

Вчера в Хвалынске  открылся двенадцатый спортивно-туристский лагерь ПФО "Туриада", который традиционно проходит под патронатом Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году участие в "Туриаде" принимают делегации команд из всех регионов ПФО, а также команды из дружественных стран - Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана, Казахстана, команды  7 регионов ЦФО - Брянской, Калужской, Ивановской, Тамбовской, Смоленской, Тверской и Курской областей.

Впервые в Хвалынск прибыли  команды из Луганской и Донецкой народных республик.
Ребята  из новых территорий  поделились, что активно готовились к соревнованиям на пешеходных маршрутах и надеются показать высокие результаты.
Всего площадка Лагеря в этом году собрала около 700 участников.

На поляне горнолыжного курорта "Хвалынь" состоялась традиционная торжественная церемония открытия Лагеря "Туриада-2025" .
Творческие коллективы и исполнители области подготовили концертную программу, в которой приняли участие творческие коллективы вузов и ссузов.

Собравшихся поприветствовал   помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

"Уже 12 лет  гостеприимная Саратовская земля принимает" Туриаду". Ранее это был окружной проект, а сейчас с нами уже центральный округ. С нами уже международные делегации и республики ЛНР и ДНР.
Хотелось бы прежде всего сказать слова благодарности правительству  Саратовской области. На протяжении уже многих лет встречают, проводят, организуют такое сложное и очень многопрофильное мероприятие.
Это не просто собрать здесь сотни детей, организовать их соревнования. Поэтому большое им  спасибо.  И удачи всем участникам  "Туриады! ", - обратился со сцены Владимир Колчин.

Приветственный адрес участникам "Туриады" от лица губернатора Романа Бусаргина зачитал зампред Правительства области Сергей Егоров.

Напомним, "Туриада" – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы.

Победители конкурса на лучшую разработку турмаршрута получат грант в 400 тысяч рублей от Фонда содействия  развитию институтов гражданского общества в ПФО. А победители конкурса "Музыка сердец" получат региональный грант в размере 300 тысяч рублей, который появился по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Отметим, что в этом году на  "Туриаде" работают экспозиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию со дня образования Российского общества туристов. Для участников также пройдут лекции от Российского общества "Знание".