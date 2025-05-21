V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» пройдет в Татарстане

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В рамках заседания будут обсуждаться различные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проекты в таких областях, как промышленное производство, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Эти сферы затрагивали Владимир Путин и Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров 8 мая. Планируется также подписание соглашений между регионами России и провинциями КНР.В этот же день гости посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, церемонию открытия VIII Форума Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» в Казанском (Приволжском) федеральном университете, возложат цветы к Вечному огню Колоннады Мемориала Славы и осмотрят главные достопримечательности Казанского Кремля.