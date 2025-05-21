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Саратовцам напомнили о необходимости своевременной оплаты проезда в общественном транспорте

Новости
Саратовцам напомнили о необходимости своевременной оплаты проезда в общественном транспорте

Сотрудниками городского комитета по транспорту проведены выездные обследования на трамвайных маршрутах № 8 и 9, а также на автобусных маршрутах № 6а и 90а с целью профилактики правонарушений по фактам безбилетного проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации г. Саратова.

По данным источника, всего в ходе рейда было выявлено 47 правонарушений, которые устранены на месте.

Как отметил председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты города Саратова Айса Акчурин, безбилетный проезд в городском транспорте Саратовской области, как и в любом другом субъекте РФ, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена региональным законодательством.

- Согласно статье 4.2 Закона Саратовской области № 104-ЗСО, безбилетный проезд на городском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей. Аналогичное наказание предусмотрено и для безбилетников в пригородном транспорте.

Стоит отметить, что понятие «безбилетный проезд» включает в себя не только отсутствие билета, но и проезд по недействительному билету (например, просроченному или поддельному), а также отказ от оплаты проезда.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и финансовых потерь, рекомендую своевременно оплачивать проезд в общественном транспорте. В случае же возникновения спорных ситуаций с контролерами, необходимо сохранять спокойствие и вежливость, а также фиксировать все обстоятельства произошедшего. При несогласии с действиями контролера, необходимо обжаловать их в установленном порядке, - подытожил Айса Акчурин.