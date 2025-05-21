19 участников СВО получили бесплатные земельные участки в Саратове

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В Саратове нет дефицита земельных участков для предоставления участникам СВО. С начала 2025 года на учете для бесплатного получения земельных участков в Саратове состоят 46 участников СВО и членов их семей. При этом в опубликованном городской администрацией перечне значатся 34 адреса, а остальные земельные участки находятся в стадии формирования.“На территории Саратова отсутствует нехватка земельных участков для предоставления данной категории граждан. Очереди не будет”, - констатировал на сегодняшнем заседании профильного комитета Саратовской городской думы председатель городского комитета по управлению имуществом Александр Серебряков.Чиновник также пояснил, что меры социальной поддержки в виде предоставления земельных участков в аренду могут получить и ветераны боевых действий, которые должны самостоятельно подготовить схему приглянувшегося земельного участка и обратиться в комитет по имуществу. После утверждения данной схемы земельный участок предоставляется гражданину в аренду без торгов. Он имеет право использовать его под индивидуальное строительство, а впоследствии обратиться за выкупом данного земельного участка.“А были ли жалобы от участников СВО на плохую реализацию своих прав?” - поинтересовался спикер городской думы Сергей Овсянников (“Единая Россия “).“На сегодняшний день таких жалоб не было. Возникают вопросы по процедуре оформления, но мы все объясняем, и жалоб не возникает”, - заверил и.о. замглавы Саратова по социальной сфере Александр Блатман.Чиновники сообщили, что 19 человек уже получили земельные участки.