Участник программы «Наши герои»: Работал на заводе, служу на СВО, буду работать для людей

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В саратовском минтруде рассказали, как проходят собеседования с военнослужащими – участниками кадровой программы «Наши герои». После тестирования в проекте, инициированным губернатором Романом Бусаргиным, осталось 260 военнослужащих.Все они проходят собеседования, чтобы в дальнейшем получить наставников от будущих работодателей.«Как только я узнал о региональной программе, сразу же решил участвовать», – рассказал действующий участник СВО, командир роты Георгий Р.По словам бойца, всю свою трудовую деятельность он работал на оборонных предприятиях.«Служба на СВО меня научила многому. Научила находить выход и организовывать работу в любых ситуациях. Один из примеров – это организация подразделения радиоэлектронной борьбы с нуля. Как командиру отделения приходилось сталкиваться со многими нештатными ситуациями, которые требовали нестандартного подхода. Пришлось в короткий срок осваивать и изучать сложное и новое оборудование. Теперь наше подразделение РЭБ создает серьезные проблемы противнику, несмотря на то, что службу в нем несут люди, которые в гражданской жизни ничего об этом не знали», - отметил Георгий.Боец уверен, что все, что ты делаешь, надо делать для людей, в интересах людей, тогда и будет результат.