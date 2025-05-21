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Участник программы «Наши герои»: Работал на заводе, служу на СВО, буду работать для людей

Новости
Участник программы «Наши герои»: Работал на заводе, служу на СВО, буду работать для людей

В саратовском минтруде рассказали, как проходят собеседования с военнослужащими – участниками кадровой программы «Наши герои». После тестирования в проекте, инициированным губернатором Романом Бусаргиным, осталось 260 военнослужащих.
Все они проходят собеседования, чтобы в дальнейшем получить наставников от будущих работодателей.


«Как только я узнал о региональной программе, сразу же решил участвовать», – рассказал действующий участник СВО, командир роты Георгий Р.

По словам бойца, всю свою трудовую деятельность он работал на оборонных предприятиях.

«Служба на СВО меня научила многому. Научила находить выход и организовывать работу в любых ситуациях. Один из примеров – это организация подразделения радиоэлектронной борьбы с нуля. Как командиру отделения приходилось сталкиваться со многими нештатными ситуациями, которые требовали нестандартного подхода. Пришлось в короткий срок осваивать и изучать сложное и новое оборудование. Теперь наше подразделение РЭБ создает серьезные проблемы противнику, несмотря на то, что службу в нем несут люди, которые в гражданской жизни ничего об этом не знали», - отметил Георгий.

Боец уверен, что все, что ты делаешь, надо делать для людей, в интересах людей, тогда и будет результат.