Контракт для участия в спецоперации заключили 30 саратовцев

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В Саратове прошла очередная отправка граждан для прохождения военной службы по контракту в зоне проведения специальной военной операции.Как сообщили в пункте отбора на военную службу по контракту, на этот раз в части отправились порядка 30 саратовцев. Все они добровольно заключили долгосрочные контракты с Министерством обороны России. Поддержать мужчин пришли их родные и близкие.«Каждый мужчина должен служить, защищать свою Родину. Каждые руки, каждый человек ценен на фронте», - считает Виктор из Аткарского района.Мужчина не проходил срочную службу, так как учился, а затем работал на стройке. Службу по контракту он называет новым открытием и достижением в своей жизни.Контакт заключил и Дмитрий из Саратова. Он проходил срочную службу в 90-х. В армии был механиком-водителем. По словам горожанина, в настоящий момент люди добровольно отправляются на фронт, чтобы защитить свои семьи, свою Родину.Напомним, что для военнослужащих по контракту действует широкий спектр льгот и денежных выплат. Некоторыми из них, такими как списание кредитов до 10 миллионов рублей, налоговыми льготами, зачислением вне очереди и конкурса в образовательные учреждения, могут воспользоваться и члены семей военнослужащих.В первый месяц службы жители Саратовской области с учетом всех выплат и денежного довольствия получают от 1 миллиона 500 тысяч рублей. Доход контрактника за первый год службы составляет не менее 3 миллионов 700 тысяч рублей.Получить информацию о службе по контракту можно по номеру 117, в пункте отбора по месте жительства, на портале «Госуслуги» или на сайте службапоконтракту.рф. Адрес пункта отбора Саратова, улица Буровая, 36. Телефон 8 (8452) 38-19-20.