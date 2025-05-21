Дорожники отремонтируют трассу до границы с Пензенской областью

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Оставшиеся в ненормативном состоянии 5,2 км дороги «Свободный - Бегуч» в Базарно-Карабулакском районе включили в список на ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»Изначально на 2025 год был запланирован ремонт участка дороги «Свободный - Бегуч» протяженностью 7,5 км – практически до въезда в село Шняево. За этим населенным пунктом есть ещё один – Белая Гора. На встрече со специалистами министерства дорожного хозяйства местные жители сообщили, что ремонт дороги необходим на всей протяженности – это ещё 5,2 км, так как из села Белая Гора и даже из соседней Пензенской области детей везут в школу Саратовского региона.«Детей везут из села Бегуч Пензенской области в школу села Шняево, здесь есть старшие классы. Со стороны Пензенской области до границы с нашим регионом участок дороги привели в нормативное состояние, осталось и с нашей стороны отремонтировать небольшой участок, местами он сильно «разбит», - рассказали местные жители.Протяженность всей дороги «Свободный - Бегуч» - 43 км. Её начали ремонтировать поэтапно. В этом году приступили к ремонту участка протяженностью 7,5 км. Было принято решение оставшиеся 5,2 км восстановить за счет средств 2026 года нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик определен. Согласно контракту, работы должны быть завершены в следующем году, однако, к ремонту подрядчик планирует приступить уже в этом.Что касается участка трассы протяженностью 7,5 км, работы завершены на 92%. Было выполнено устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетон) – объект ремонтируют по технологии холодной регенерации, она связана с переработкой старого дорожного покрытия и добавлением новых материалов, в результате получается прочный асфальтогранулобетонный слой; уложено два слоя асфальтобетонного покрытия: выравнивающий и верхний.Напомним, всего по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в этом году будет отремонтировано 40 участков автодорог регионального значения протяженность 176 км. Ознакомиться с перечнем дорог на ремонт в текущем году, можно в официальной группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups