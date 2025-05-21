21 Мая 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 20 мая
V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» пройдет в Татарстане
17:25 | 20 мая
Компания расширяет гуманитарную и социальную деятельность
16:44 | 20 мая
Саратовцам напомнили о необходимости своевременной оплаты проезда в общественном транспорте
16:12 | 20 мая
Участник программы «Наши герои»: Работал на заводе, служу на СВО, буду работать для людей
16:00 | 20 мая
19 участников СВО получили бесплатные земельные участки в Саратове
15:10 | 20 мая
Контракт для участия в спецоперации заключили 30 саратовцев
14:01 | 20 мая
Дорожники отремонтируют трассу до границы с Пензенской областью
13:00 | 20 мая
Проект «Дворовый тренер» стал региональной программой по развитию детского спорта
12:00 | 20 мая
На «Туриаде – 2025» представят выставки, посвященные 80-летию Победы
11:02 | 20 мая
Саратовцы помогли выпустить в Волгу 100 тысяч мальков травоядных рыб
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Дорожники отремонтируют трассу до границы с Пензенской областью

Новости
Дорожники отремонтируют трассу до границы с Пензенской областью

Оставшиеся в ненормативном состоянии 5,2 км дороги «Свободный - Бегуч» в Базарно-Карабулакском районе включили в список на ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Изначально на 2025 год был запланирован ремонт участка дороги «Свободный - Бегуч» протяженностью 7,5 км – практически до въезда в село Шняево. За этим населенным пунктом есть ещё один – Белая Гора. На встрече со специалистами министерства дорожного хозяйства местные жители сообщили, что ремонт дороги необходим на всей протяженности – это ещё 5,2 км, так как из села Белая Гора и даже из соседней Пензенской области детей везут в школу Саратовского региона.

«Детей везут из села Бегуч Пензенской области в школу села Шняево, здесь есть старшие классы. Со стороны Пензенской области до границы с нашим регионом участок дороги привели в нормативное состояние, осталось и с нашей стороны отремонтировать небольшой участок, местами он сильно «разбит», - рассказали местные жители.

Протяженность всей дороги «Свободный - Бегуч» - 43 км. Её начали ремонтировать поэтапно. В этом году приступили к ремонту участка протяженностью 7,5 км. Было принято решение оставшиеся 5,2 км восстановить за счет средств 2026 года нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик определен. Согласно контракту, работы должны быть завершены в следующем году, однако, к ремонту подрядчик планирует приступить уже в этом.

Что касается участка трассы протяженностью 7,5 км, работы завершены на 92%. Было выполнено устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетон) – объект ремонтируют по технологии холодной регенерации, она связана с переработкой старого дорожного покрытия и добавлением новых материалов, в результате получается прочный асфальтогранулобетонный слой; уложено два слоя асфальтобетонного покрытия: выравнивающий и верхний.

Напомним, всего по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» в этом году будет отремонтировано 40 участков автодорог регионального значения протяженность 176 км. Ознакомиться с перечнем дорог на ремонт в текущем году, можно в официальной группе министерства дорожного хозяйства Саратовской области в социальной сети вконтакте: https://vk.ru/mindor64?from=groups