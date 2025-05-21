Проект «Дворовый тренер» стал региональной программой по развитию детского спорта

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Ожидается, что в течении 5 лет реализации программы количество занимающихся увеличится до 30 тысяч.Стоит отметить, что в 2024 году впервые реализация проекта продолжилась и в зимний период. Мальчишки и девчонки из всех муниципальных районов занимались хоккеем, лыжными гонками, фигурным катанием, а также принимали участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба».За время реализации «Дворовый тренер» действительно показал свою востребованность. У ребят появилась возможность заниматься любыми видами спорта под присмотром опытных тренеров совершенно бесплатно. Расписание занятий публикуется как на спортивных объектах, участвующих в программе, так и на сайтах органов местного самоуправления.«Летом прошлого года мы впервые приняли участие в проекте «Дворовый тренер». Моя дочь всегда интересовалась футболом, но специализированной секции у нас не было. Сейчас же с радостью бежит на тренировки, и в ее копилке есть уже первые награды. Надеюсь, этот проект исполнит еще не одну детскую мечту»,- отметила Елена Котельникова, мама юной футболистки Марии из команды «Спартак» села Моршанка Питерского района.