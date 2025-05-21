21 Мая 2025 СРЕДА
Новости
17:30 | 20 мая
V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» пройдет в Татарстане
17:25 | 20 мая
Компания расширяет гуманитарную и социальную деятельность
16:44 | 20 мая
Саратовцам напомнили о необходимости своевременной оплаты проезда в общественном транспорте
16:12 | 20 мая
Участник программы «Наши герои»: Работал на заводе, служу на СВО, буду работать для людей
16:00 | 20 мая
19 участников СВО получили бесплатные земельные участки в Саратове
15:10 | 20 мая
Контракт для участия в спецоперации заключили 30 саратовцев
14:01 | 20 мая
Дорожники отремонтируют трассу до границы с Пензенской областью
13:00 | 20 мая
Проект «Дворовый тренер» стал региональной программой по развитию детского спорта
12:00 | 20 мая
На «Туриаде – 2025» представят выставки, посвященные 80-летию Победы
11:02 | 20 мая
Саратовцы помогли выпустить в Волгу 100 тысяч мальков травоядных рыб
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Проект «Дворовый тренер» стал региональной программой по развитию детского спорта

Новости / Спорт
Такое решение принял губернатор области Роман Бусаргин. На территории региона проект реализуется с 2023 года и уже показал свою актуальность – прошлым летом в него были вовлечены 18 тысяч детей со всего региона.


Ожидается, что в течении 5 лет реализации программы количество занимающихся увеличится до 30 тысяч.

Стоит отметить, что в 2024 году впервые реализация проекта продолжилась и в зимний период. Мальчишки и девчонки из всех муниципальных районов занимались хоккеем, лыжными гонками, фигурным катанием, а также принимали участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба».

За время реализации «Дворовый тренер» действительно показал свою востребованность. У ребят появилась возможность заниматься любыми видами спорта под присмотром опытных тренеров совершенно бесплатно. Расписание занятий публикуется как на спортивных объектах, участвующих в программе, так и на сайтах органов местного самоуправления.

«Летом прошлого года мы впервые приняли участие в проекте «Дворовый тренер». Моя дочь всегда интересовалась футболом, но специализированной секции у нас не было. Сейчас же с радостью бежит на тренировки, и в ее копилке есть уже первые награды. Надеюсь, этот проект исполнит еще не одну детскую мечту»,- отметила Елена Котельникова, мама юной футболистки Марии из команды «Спартак» села Моршанка Питерского района.