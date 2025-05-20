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На «Туриаде – 2025» представят выставки, посвященные 80-летию Победы

Новости
На «Туриаде – 2025» представят выставки, посвященные 80-летию Победы


Саратовский областной музей краеведения представит на спортивно-туристическом лагере ПФО «Туриада — 2025», который проходит под патронатом Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова, две выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке «Победу одержал народ. Плакат работал на Победу» представлены агитационные плакаты 1941–1945 годов, в которых нашли отражение события на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе оборона Москвы и Ленинграда, Сталинградская битва, коренной перелом в ходе войны, освобождение оккупированных территорий. Выставка содержит документы и фотографии саратовцев – участников сражений на всех фронтах, в том числе Героев Советского Союза.

Выставка «Мы побеждали. Мы победим!» рассказывает о защитниках Отечества в исторической ретроспективе. Особое внимание уделяется войскам, формировавшимся на территории края, и нашим землякам, оставившим заметный след в военной истории страны. Выставка показывает, как закладывались основы великих достижений и побед, рассказывает о героических традициях народа России и о самоотверженности наших земляков, проявленной в период Отечественной войны 1812 года и в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Рассказывает выставка и об участии уроженцев Саратовской области в СВО.

«Знакомство с этими выставками будет способствовать формированию у молодых людей патриотизма и чувства гордости за свою Родину», - отмечают организаторы.