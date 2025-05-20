Саратовцы помогли выпустить в Волгу 100 тысяч мальков травоядных рыб

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20 мая в России отмечают День Волги. В Саратовской области река широкая и полноводная. Саратовцы активно помогают сохранить ее и участвуют в различных акциях. Например, в экологической акции «Водорослям крышка», направленной на раздельный сбор и сохранение биоразнообразия.В 2024 году в детских садах и школах региона собрано 19897 кг пластиковых крышек. На вырученные средства от реализации пластика закуплены мальки травоядных рыб и выпущены в акваторию Волги.Обрели свой дом в Волге 100 тысяч мальков, из них 45 тысяч сазанов, 45 тысяч толстолобиков, а также 10 тысяч мальков белого амура.«Акцию поддержали тысячи саратовцев. Спасибо им за это. Участие нашего региона в экологических мероприятиях отвечает целям и задачам реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие», - уверен министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области на этой неделе планирует провести центральную акцию «Вода России» по уборке береговой линии реки Волги с участием эковолонтеров, молодежи и студентов.