В Саратове состоялся региональный этап Всероссийского футбольного фестиваля "Локобол -2025-РЖД"

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18 мая на стадионе "Сокол " встретились футбольные команды девочек 2013-14 годов рождения из Саратова, Энгельса и районов Саратовской области.Почетными гостями турнира стали основатель женского футбола Саратовской области Чеботарев Сергей Пантелеевич и представитель ОАО РЖД- начальник отдела реализации услуг и маркетинга дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги Пётр Овчинников.На открытии фестиваля гостей приветствовал Образцовый коллектив Ансамбль эстрадного танца "Аssоль" под руководством Долматовой Юлии Михайловны с танцами "Дымковский сувенир" и "Пристегните ремни". А благодаря выступлению Школы Ушу Бацзи Цюань закрытие фестиваля"Локобол-2025-РЖД" получилось не менее красочным.Конечно, самые главные события турнира происходили на игровых полях. Спортсменки показали настоящий яркий футбол, с бурей эмоций, красивыми голами и впечатляющими результатами.Победителем "Локобол-2025-РЖД" стала команда "Волна", г. Саратов, второе место заняла команда "Спартак", Питерский район, третье - за командой "Девяточка", г. Энгельс.Личные награды получили: Мадина Нигметова ("Волна", Саратов) - лучший вратарь, Ульяна Вернова ("Волга-14", Саратов) - лучший полузащитник, Анастасия Калмыкова ("Спартак", Питерский район) - лучший нападающий, Маргарита Романова ("Девяточка", Энгельс) - лучший защитник, Аделия Измайлова ("Волна", Саратов) - лучший игрок.Победитель регионального этапа "Локобол-2025-РЖД", команда "Волна", представит Саратовский регион на межрегиональном этапе турнира в г. Ковылкино (Республика Мордовия).