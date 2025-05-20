Общественник поддержал инициативу увеличения зарплат сотрудникам саратовского горэлектротранса

просмотров: 205

Председатель общественного совета при министерстве транспорта области Борис Кайданов оценил своевременность и важность инициативы главы региона:- Повышение заработной платы работникам городского электрического транспорта – это крайне необходимая мера. С каждым годом мы все острее ощущаем нехватку водительского состава. Между тем, исторически профессия водителя всегда была престижной и высокооплачиваемой. Ведь это по-настоящему трудная работа. Подумайте сами: для того, чтобы рейс начался вовремя водитель встает в 4:00 утра, проходит медицинский осмотр, предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства, а в 5 утра уже покидает территорию предприятия. Очень тяжелый и, главное, ответственный труд. Особенно в наше время, когда транспортный поток увеличивается, количество пассажиров также стремительно возрастает.Напомним, ранее вопрос необходимости повышения зарплат в отрасли обсуждался на встрече спикера Государственной Думы Вячеслава Володина с работниками Заводского трамвайного депо.