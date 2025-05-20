Фасады здания реального училища в Вольске обновят после утверждения охранного обязательства

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Комитет культурного наследия установил, какие работы по сохранению необходимо провести на историческом здании в Вольске, которое находится на улице ул. Красногвардейской, 7А и является объектом культурного наследия регионального значения.Как сообщают историки, он построен в 1810-е годы в стиле классицизма и принадлежал одному из купцов. В 1874 году здание было выкуплено городом, тогда же в нем была размещена мужская классическая прогимназия, а с 1876 года - еще и Вольское реальное училище. В те же годы дом достроили по проекту младшего архитектора Строительного отделения Саратовского Губернского Правления Михаила Грудистова. Изменения коснулись дома и в 1906 году, работы провели по проекту архитектора Казанского учебного округа Степана Бечко-Друзина. В 1918 году здесь размещался штаб Красной гвардии. Затем в 1935 году в здании начала работать школа. В годы Великой Отечественной войны в доме разместили военный госпиталь. Сейчас дом является одним из корпусов «Образовательного центра №1 имени Героя Советского Союза К.А. Рябова».Собственникам исторического здания, согласно установленным срокам в охранном обязательстве, в ближайшие 5 лет предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы на фасадах. Кроме того, правообладателю необходимо поддерживать объект культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.