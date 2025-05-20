Саратовский казак назвал критически важной региональную программу

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Участник Саратовского городского казачьего общества, ветеран СВО Сергей Целихин высказался о региональной программе «Наши герои». Напомним, кадровая программа создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время героев».По итогам тестирования участие в программе принимают 260 военнослужащих. В настоящее время они проходят собеседования, во время которых будут определены их компетенции, чтобы в дальнейшем подобрать наставников от потенциальных работодателей, в том числе по линии муниципальной и государственной службы.«Программа «Наши герои» - это не просто поддержка, а реальный шанс для участников СВО адаптироваться к мирной жизни, получить новые возможности и признание. Прохождение собеседования с экспертами - важный этап, потому что он позволяет не только оценить возможности каждого бойца, но и выстроить индивидуальную траекторию развития. Это не формальность, а живой диалог, где важно честно говорить о своих целях и трудностях.Такие инициативы критически важны: они показывают, что государство и общество помнят о тех, кто защищает страну», - отметил Сергей Целихин.