В Год защитника Отечества ветераны СВО участвуют в патриотических и спортивных мероприятиях

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Заместитель министра спорта Александр Абросимов рассказал о мероприятиях, проводимых министерством в рамках Года защитника Отечества. Он отметил, что в этом году запланировано проведение более 900 региональных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважительного отношения к историческому наследию – спортивные соревнования, фестивали по различным видам спорта, спартакиада допризывной молодёжи. Кроме того пройдут мероприятия среди ветеранов СВО, в 1 квартале уже проведено 75 патриотических мероприятий, в которых приняли участие 492 участника СВО.Как отметил руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов, спорт – это мощный инструмент социализации и адаптации ветеранов боевых действий. Благодаря занятиям спортом бойцы, возвращающиеся к мирной жизни, могут справиться с последствиями травм, восстановить здоровье. «Филиал совместно с министерством спорта области инициировал проведение Спортивных фестивалей для ветеранов СВО и членов их семей. Участники фестивалей пробуют свои силы в таких видах спорта как бадминтон, настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, стрельба, дартс, шахматы, шашки, нарды. Фестивали, как правило, заканчиваются семейными эстафетами, что способствует единению участников. Проведение ближайшего фестиваля намечено на июнь, он будет приурочен ко Дню России», – отметил он.О гражданском и патриотическом воспитании молодежи доложила председатель комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая.Ежегодно в регионе проводится более 600 мероприятий с общим охватом более 184 тысяч человек. Это областной фестиваль «Саратовская Студенческая Весна», военно-патриотическая игра «Зарница, патриотический форум-фестиваль «Vместе мы сила!», квест «Военные тропы Поволжья», акция «#Zасвоих» в поддержку СВО и многие другие.В настоящее время делается упор на взаимодействие с воинскими частями, госпиталями, учебными военными заведениями, другими структурами, что позволяет привлекать действующих военнослужащих, сотрудников и ветеранов боевых действий для участия в совместных мероприятиях.Также была заслушана информация о проектах, реализуемых органами исполнительной власти вместе с общественными организациями. Это проекты по оказанию психологической поддержки, оказанию юридического сопровождения, по формированию гуманитарной помощи и выездов в зону проведения СВО.Вице-губернатор Михаил Орлов обратил внимание, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества, объявленный Президентом Владимиром Путиным, на помощь и поддержку участников специальной военной операции должны быть направлены усилия всех ветвей власти, общественных и волонтерских организаций. При этом особый акцент необходимо сделать на адаптации ветеранов к мирной жизни, привлечении их к участию в патриотических мероприятиях.