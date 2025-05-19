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Саратовский театр оперы и балета с успехом провел гастроли в Архангельске

Новости / Культура
Саратовский театр оперы и балета с успехом провел гастроли в Архангельске


Балетная труппа Саратовского академического театра оперы и балета вернулась с гастролей в г. Архангельск. В рамках проекта «Концертные программы с участием женщин-дирижеров, хореографов, музыкантов, солистов» на сцене Архангельского театра драмы им. М.Ломоносова состоялся показ Вечера современной хореографии Дианы Вайловой. Зрители увидели одноактные балеты «Паганини» на музыку Сергея Рахманинова и «Лабиринты» А.Шнитке в исполнении артистов саратовского театра.

Постановщик гастрольных спектаклей - саратовская перспективная хореограф Диана Вайлова, получила классическое балетное образование в Саратовском хореографическом училище и продолжила совершенствоваться в качестве хореографа и танцовщика у педагогов из различных стран мира. Над оформлением спектаклей работали художник-постановщик заслуженный художник России Сергей Болдырев, художник по костюмам Ольга Колесникова, художник по свету Екатерина Чернощекова.

Публика северного города с тепло приняла спектакли.

«Это было очень пронзительно и невероятно талантливо! Исполнение, музыка, сама хореография и, конечно же, сценическое решение и свет оставили неизгладимое впечатление. Мы увидели два разных балета, но оба наполнены эмоциями, экспрессией, смыслом. Это была уникальная возможность увидеть мастерство артистов и постановщиков с берегов Волги, и мы не могли ею не воспользоваться», - отметила зритель показа Инга Ерлемова.