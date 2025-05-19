В Перми завершился Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьников и студентов сузов

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На турнире Саратовскую область представляли победители регионального финала. По итогам упорной борьбы нашим ребятам удалось показать следующие результаты:В рамках соревнований среди школьников юноши из МОУ СОШ №12 города Балашова заняли 6 место, а девушки из МОУ СОШ №9 города Аткарска стали одиннадцатыми.Среди студентов сузов команда юношей и девушек была представлена профессионально-педагогическим колледжем СГТУ им. Гагарина Ю.А. Юноши заняли 6 место, а девушки стали тринадцатыми.Турнир ПФО по баскетболу 3x3 проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.