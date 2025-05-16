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Вольские лесхозы стали лидерами по высадке сеянцев

Новости
В рамках продолжающейся весенней кампании в лесах Саратовской области высадили почти 8,5 млн саженцев. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. Как отметил глава региона, работы ведутся на территории всех 25 лесничеств региона. Высажено 2150 из запланированных 2200 гектаров.


Лидерами по лесовосстановлению названы шесть муниципалитетов, это Вольский (516,8 га), Ровенский (282,7 га), Калининский (185 га), Екатериновский (181,8 га), Лысогорский (165,8 га) и Базарно-Карабулакский (147,3 га) районы.

По словам директора ГАУ «Вольский лесхоз» Николая Новикова, работники лесного хозяйства нынешней весной высадили сеянцы сосны обыкновенной и ясеня зеленого из областных питомников на 322,5 гектарах в районе сел Верхняя и Нижняя Чернавка, Труевая Маза, Ключи Вольского района, а также села села Студеновка Воскресенского района.

- В посадках участвовали около 40 человек, было задействовано десять тракторов. Нынешние погодные условия способствуют высокой приживаемости сеянцев, - отметил руководитель лесхоза.

Не отставали от коллег и работники ГАУ «Черкасский лесхоз» Вольского района, высадившие в районе сел Кряжим, Лопуховка, Черкасское, Лопастейка сеянцы сосны обыкновенной на 280 гектарах.

- В работах приняли участие около 40 человек. Два тракториста готовили почву под посадки, а всего в работе было использовано пять агрегатов, - проинформировал директор лесхоза Алексей Никитин.

По словам руководителя, осенью можно будет определить процент приживаемости сеянцев.

Напомним, в начале года Правительством области дополнительно было выделено 30 млн рублей на проведение посадочных мероприятий в регионе. Планируется, что в этом году новые зеленые насаждения появятся на площади не менее 4 тысяч гектаров.