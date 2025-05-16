Вольские лесхозы стали лидерами по высадке сеянцев

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Лидерами по лесовосстановлению названы шесть муниципалитетов, это Вольский (516,8 га), Ровенский (282,7 га), Калининский (185 га), Екатериновский (181,8 га), Лысогорский (165,8 га) и Базарно-Карабулакский (147,3 га) районы.По словам директора ГАУ «Вольский лесхоз» Николая Новикова, работники лесного хозяйства нынешней весной высадили сеянцы сосны обыкновенной и ясеня зеленого из областных питомников на 322,5 гектарах в районе сел Верхняя и Нижняя Чернавка, Труевая Маза, Ключи Вольского района, а также села села Студеновка Воскресенского района.- В посадках участвовали около 40 человек, было задействовано десять тракторов. Нынешние погодные условия способствуют высокой приживаемости сеянцев, - отметил руководитель лесхоза.Не отставали от коллег и работники ГАУ «Черкасский лесхоз» Вольского района, высадившие в районе сел Кряжим, Лопуховка, Черкасское, Лопастейка сеянцы сосны обыкновенной на 280 гектарах.- В работах приняли участие около 40 человек. Два тракториста готовили почву под посадки, а всего в работе было использовано пять агрегатов, - проинформировал директор лесхоза Алексей Никитин.По словам руководителя, осенью можно будет определить процент приживаемости сеянцев.Напомним, в начале года Правительством области дополнительно было выделено 30 млн рублей на проведение посадочных мероприятий в регионе. Планируется, что в этом году новые зеленые насаждения появятся на площади не менее 4 тысяч гектаров.