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Школьники Саратовской области примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Новости
Школьники Саратовской области примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Дубки» состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

С 14 по 17 мая школьников со всей Саратовской области ждут отрядные состязания, а также испытания по условно-военным специальностям. Ребята выступят в роли командиров отрядов, операторов БПЛА, штурмовиков, политруков, военкоров, инженеров-сапёров и медиков. Особое внимание стоит обратить на тактическую игру на местности, разработанную с учетом современных вызовов.

«Зарница 2.0» стала настоящим прорывом в патриотическом воспитании. Это уникальная возможность развить тактическое мышление, навыки использования современного снаряжения, командный дух и физическую подготовку будущих защитников Отечества. Мы гордимся нашими детьми, которые принимают участие в этой замечательной инициативе, ведь именно такие мероприятия формируют истинных патриотов России»»,- отметил заместитель министра образования Михаил Попов.

Команды, которые успешно пройдут региональный этап, отправятся на следующий – окружной, который начнётся летом. Финал игры планируется провести в сентябре этого года.