Снайпер отметил возможности участия в проекте «Наши герои»

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На площадке министерства труда и социальной защиты области действующий участник специальной военной операции, заявившийся для участия в программе «Наши герои», прошел собеседование с экспертами. В настоящее время боец находится в отпуске.Снайпер по воинской должности, Михаил имеет два высших образования и опыт управленческой работы – до военной службы работал заместителем директора образовательного учреждения.Боец награжден медалями «За укрепление боевого содружества» и «За мужество». Боевые товарищи ценят Михаила за постоянство, преданность дружбе и верность своим моральным принципам.«Решил участвовать в региональной программе «Наши герои» после повышения квалификации по программе «Современное публичное управление» проекта «Время героев». Эта программа открывает новые возможности, которые пригодятся после возвращения домой. В случае успешного прохождения конкурса намерен применить полученные навыки в той сфере, в которой уже имею опыт работы – в управлении образовательным процессом», - рассказал Михаил.Соискатель уверен, что сегодня важно повышать престиж и востребованность среднего профессионального образования, приблизить теоретическую подготовку к практике и готов посвятить свои силы, знания и опыт формированию патриотизма и нравственности через молодежные общественные организации.Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев». По итогам тестирования участие в проекте «Наши герои» принимают 260 военнослужащих. В настоящее время они проходят собеседования, во время которых будут определены их компетенции, чтобы в дальнейшем подобрать наставников от потенциальных работодателей, в том числе по линиям муниципальной и государственной служб.