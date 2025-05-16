Саратовские школьники открыли для себя профессии будущего в аграрной сфере

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Курс «Россия — мои горизонты» завершил учебный год знакомством с профессиями аграрной отрасли. Школьники 6–11 классов по всей стране, в т.ч. и в Саратовской области, приняли участие в практико-ориентированном занятии «Россия аграрная», на котором узнали о передовых достижениях отечественного агропромышленного комплекса, современных технологиях в сельском хозяйстве и попробовали себя в роли специалистов, решая практические задачи. В условиях, когда Россия укрепляет позиции мирового лидера по экспорту сельскохозяйственной продукции, эта сфера деятельности открывает перед молодым поколением широкие перспективы для самореализации и вклада в развитие страны.Занятия в интерактивном формате провели педагоги с использованием презентаций, раздаточных материалов и видеороликов с участием профильных специалистов агрохолдинга «Степь» и Мичуринского государственного аграрного университета.Эксперты аграрного сектора познакомили ребят с профессиями, которые определяют будущее сельского хозяйства: зоотехниками, обеспечивающими здоровье животных, и генетиками-селекционерами, создающими новые сорта растений. Специалисты раскрыли секреты своей работы и рассказали, как зоотехники профессионально ставят на ноги даже самых безнадёжных пациентов, почему генетика сравнивается с конструированием, и какие этапы проходит растение, прежде чем стать новым сортом, выращиваемым по всей стране.В практической части занятия ребята разработали условия для выведения нового сорта сельскохозяйственной культуры и предложили меры по защите животных в экстремальных погодных условиях. С помощью платформы HeadHunter школьники познакомились с подборкой востребованных аграрных специальностей и узнали, какие карьерные возможности открываются в этой сфере.«Очень интересно! На каждом таком занятии узнаешь что-то новое, причем не только о той сфере деятельности, которую уже выбрала для себя, а о многих-многих других. Это хорошая возможность познакомиться с профессиями и выбрать то, чем будешь заниматься в будущем. Я планирую стать стоматологом или клиническим психологом. Очень хочется помогать людям», — поделилась впечатлениями ученица 8 «В» класса МАОУ «Лицей № 62» Елена Курушкина.«На всех занятиях «Россия — мои горизонты» я открыла для себя много новых профессий, определилась со своей будущей специальностью и теперь с легкостью могу ответить на вопрос, кем хочу стать. У нашего класса химико-биологический профиль, поэтому я рассматриваю для себя два варианта – стоматолог или хирург. Особенно интересно было на уроках, посвященных медицинской тематике, где я узнала о новых технологиях лечения, которые появились в последнее время и утвердилась в своем выборе», — рассказала ученица 8 «В» класса МАОУ «Лицей № 62» Диана Бикбулатова.Справочно:Курс «Россия — мои горизонты» разработан по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. Проект реализуется Фондом Гуманитарных Проектов, федеральным оператором Единой модели профориентации «Билет в будущее» в России. Создателем просветительского видеоконтента для отраслевых занятий с участием актёров, лидеров мнений и медийных лиц является основной партнёр проекта — Российское общество «Знание».Занятия курса созданы с целью профориентации школьников, получения ими знаний о современных профессиях, а также выдающихся достижениях России. Расписание уроков, их темы и видеоконтент размещены на сайте bvbinfo.ru