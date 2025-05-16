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В Саратовской области в двенадцатый раз пройдёт спортивно-туристический лагерь «Туриада»

Новости
В Саратовской области в двенадцатый раз пройдёт спортивно-туристический лагерь «Туриада»


Спортивно-туристический лагерь ПФО «Туриада — 2025», который проходит под патронатом Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова, традиционно включает в себя множество туристических и творческих конкурсов. В этом году в нём примут участие команды из 14 регионов округа. Участниками станут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, в том числе студенты учебных заведений, обучающиеся по туристическим направлениям, а также авторы и исполнители бардовских песен.

«Церемонии открытия и закрытия «Туриады» с акцентом на традиционные духовно-нравственные ценности вдохновят молодёжь и покажут, что патриотизм — это не просто слова, а реальные действия, направленные на благо общества. Такие события напоминают о важности исторической памяти и о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Это особенно важно в год, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы — символа мужества и стойкости русского народа», - отметил заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.

В рамках конкурсной программы пройдут три основных конкурса:
-конкурс на лучшую разработку межрегионального туристического маршрута по территории ПФО;
-межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец»;
-интеллектуальный марафон знаний о туризме.

Участников будут оценивать ведущие эксперты туристической отрасли и известные барды.

Конкурсно-познавательная часть лагеря — это отличная возможность для молодёжи проявить свои таланты и получить поддержку для развития своих проектов. Победители конкурса лучших туристических маршрутов могут выиграть грант в размере 400 тысяч рублей от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества, а победители в конкурсе бардовской песни получат денежное поощрение от губернатора области в размере 300 тысяч рублей на студийную запись музыкальных композиций.

Для участников лагеря запланированы экскурсии по национальному парку «Хвалынский», чтобы они могли познакомиться с туристическими возможностями нашего региона.

Саратовская команда, сформированная по итогам отборочных мероприятий, состоит из пяти человек (трое студентов Саратовского государственного университета, один — Саратовской государственной юридической академии и один — Театрального института имени Л. В. Собинова), а также их руководителя.