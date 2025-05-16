Строительство многоквартирных домов без необходимой социальной инфраструктуры должно уйти в прошлое

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Недопустимо, когда хаотичная застройка создает проблемы переполненности школ, детских садов, нехватки мест в других учреждениях социальной сферы. К сожалению, такие примеры были и в Энгельсе.Вчера принял участие в обсуждении на площадке областного правительства вопроса комплексного развития территорий. Это тот путь, по которому следует идти сегодня в вопросах городской застройки. Как уже сообщал раньше, в настоящий момент ведем работу по формированию предложений по разработке Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Энгельса. Документ появится уже в текущем году и определит стратегические направления развития города исходя из потребностей в социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуре.В настоящий момент в проекте документа предполагается предусмотреть семь территорий для комплексного развития, в которых учтены потребности жителей не только в жилой застройке, но и обеспеченности местами хранения автотранспорта, объектами здравоохранения, школами и детскими садами.