16 Мая 2025 ПЯТНИЦА
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10:00 | 16 мая
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Саратовские школьники открыли для себя профессии будущего в аграрной сфере
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В Саратовской области в двенадцатый раз пройдёт спортивно-туристический лагерь «Туриада»
15:30 | 15 мая
Строительство многоквартирных домов без необходимой социальной инфраструктуры должно уйти в прошлое
14:32 | 15 мая
Жнец и Гром уничтожили замаскированный склад ВСУ
12:57 | 15 мая
Лауреаты «Театрального Приволжья» станут частью международного фестиваля-лаборатории ГИТИСFEST
12:00 | 15 мая
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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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Строительство многоквартирных домов без необходимой социальной инфраструктуры должно уйти в прошлое

Новости
Об этом еще раз напомнил губернатор Роман Бусаргин. Эта позиция региональной власти закреплена на законодательном уровне. Муниципалитет, безусловно, будет руководствоваться данным принципом в своей работе.

Недопустимо, когда хаотичная застройка создает проблемы переполненности школ, детских садов, нехватки мест в других учреждениях социальной сферы. К сожалению, такие примеры были и в Энгельсе.

Вчера принял участие в обсуждении на площадке областного правительства вопроса комплексного развития территорий. Это тот путь, по которому следует идти сегодня в вопросах городской застройки. Как уже сообщал раньше, в настоящий момент ведем работу по формированию предложений по разработке Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Энгельса. Документ появится уже в текущем году и определит стратегические направления развития города исходя из потребностей в социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуре.

В настоящий момент в проекте документа предполагается предусмотреть семь территорий для комплексного развития, в которых учтены потребности жителей не только в жилой застройке, но и обеспеченности местами хранения автотранспорта, объектами здравоохранения, школами и детскими садами.