Жнец и Гром уничтожили замаскированный склад ВСУ

просмотров: 236

Операция требовала от бойцов высокой точности и сосредоточенности.На соледарском направлении операторы дронов из подразделения БПЛА "Пересвет" казачьей бригады "Терек" обнаружили хорошо замаскированный блиндаж, в котором хранились украинские беспилотники.Командир с позывным Жнец, родом из Балакова Саратовской области, поделился подробностями операции."Мы нашли хорошо скрытый объект и сначала подумали, что это интересная маскировка техники", - рассказал боец.Решение уничтожить цель было принято быстро. Дроны запускались из безопасной зоны, вдали от линии фронта."Я и мой помощник Гром на квадроцикле доехали до позиции, замаскировали технику и пешком принесли дроны на место. Пришлось пройти около семи километров по сложной местности", — добавил Жнец.Он подчеркнул, что операция требовала высокой точности и сосредоточенности: "Это была ювелирная работа - нужно было обойти все препятствия и точно поразить цель. Второго шанса не было".Позывной Гром принадлежит бывшему главе Балакова, действующему депутату Саратовской областной Думы Роману Ирисову. В службе БПЛА он выполняет обязанности замполита."Сложность операции заключалась в том, что времени на ошибку не было. Все должно было быть сделано быстро и точно", - отметил он.Напомним, в Саратовской области депутаты различных уровней участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Ранее на фронте побывали Герой России, ветеран боевых действий, председатель комитета областной Думы по делам ветеранов Александр Янклович, депутат регионального парламента, экс-чемпион мира по боксу Артём Чеботарёв. Сейчас на передовой находятся депутат Саратовской городской думы, руководитель регионального штаба "Бессмертного полка" Андрей Малышев, депутат Энгельсского горсовета Алексей Мухортов и другие представители власти.