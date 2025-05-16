16 Мая 2025 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 16 мая
Вольские лесхозы стали лидерами по высадке сеянцев
12:01 | 16 мая
Школьники Саратовской области примут участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
11:00 | 16 мая
В Саратовской области работала группа экспертов НМИЦ радиологии Минздрава России
10:00 | 16 мая
Снайпер отметил возможности участия в проекте «Наши герои»
09:11 | 16 мая
Саратовские школьники открыли для себя профессии будущего в аграрной сфере
17:11 | 15 мая
В Саратовской области в двенадцатый раз пройдёт спортивно-туристический лагерь «Туриада»
15:30 | 15 мая
Строительство многоквартирных домов без необходимой социальной инфраструктуры должно уйти в прошлое
14:32 | 15 мая
Жнец и Гром уничтожили замаскированный склад ВСУ
12:57 | 15 мая
Лауреаты «Театрального Приволжья» станут частью международного фестиваля-лаборатории ГИТИСFEST
12:00 | 15 мая
Темпы посевной кампании опережают показатели прошлого года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жнец и Гром уничтожили замаскированный склад ВСУ

Новости
Жнец и Гром уничтожили замаскированный склад ВСУ


Операция требовала от бойцов высокой точности и сосредоточенности.
На соледарском направлении операторы дронов из подразделения БПЛА "Пересвет" казачьей бригады "Терек" обнаружили хорошо замаскированный блиндаж, в котором хранились украинские беспилотники.

Командир с позывным Жнец, родом из Балакова Саратовской области, поделился подробностями операции.

"Мы нашли хорошо скрытый объект и сначала подумали, что это интересная маскировка техники", - рассказал боец.

Решение уничтожить цель было принято быстро. Дроны запускались из безопасной зоны, вдали от линии фронта.

"Я и мой помощник Гром на квадроцикле доехали до позиции, замаскировали технику и пешком принесли дроны на место. Пришлось пройти около семи километров по сложной местности", — добавил Жнец.

Он подчеркнул, что операция требовала высокой точности и сосредоточенности: "Это была ювелирная работа - нужно было обойти все препятствия и точно поразить цель. Второго шанса не было".

Позывной Гром принадлежит бывшему главе Балакова, действующему депутату Саратовской областной Думы Роману Ирисову. В службе БПЛА он выполняет обязанности замполита.

"Сложность операции заключалась в том, что времени на ошибку не было. Все должно было быть сделано быстро и точно", - отметил он.

Напомним, в Саратовской области депутаты различных уровней участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Ранее на фронте побывали Герой России, ветеран боевых действий, председатель комитета областной Думы по делам ветеранов Александр Янклович, депутат регионального парламента, экс-чемпион мира по боксу Артём Чеботарёв. Сейчас на передовой находятся депутат Саратовской городской думы, руководитель регионального штаба "Бессмертного полка" Андрей Малышев, депутат Энгельсского горсовета Алексей Мухортов и другие представители власти.