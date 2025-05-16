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Лауреаты «Театрального Приволжья» станут частью международного фестиваля-лаборатории ГИТИСFEST

Новости
Лауреаты «Театрального Приволжья» станут частью международного фестиваля-лаборатории ГИТИСFEST


25 мая 2025 года в Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие фестиваля-лаборатории «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025».

Лучшие детские и молодежные коллективы VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье» получили уникальную возможность поработать с педагогами и режиссерами-выпускниками Российского института театрального искусства ГИТИС (г. Москва) на борту теплохода «А.С.Попов».

В этом году фестиваль получил статус международного, объединив студентов-актеров из Китая и Кыргызстана, лауреатов окружного проекта «Театральное Приволжье», выпускников, студентов, педагогов ГИТИСа и актеров-студентов профильных театральных школ Приволжского федерального округа. По приглашению РАТИ/ГИТИСа в фестивале примет участие Шанхайская театральная школа и театральное училище при Кыргызском национальном академическом театре драмы им. Т.Абдумомунова (г. Бишкек).

Тема фестиваля в этом году – творчество Антона Павловича Чехова. 165-летний юбилей великого русского классика станет основой образовательных программ, творческих экспериментов и театральных постановок.

В течение недели режиссеры-выпускники ГИТИСа вместе с актерами подготовят свои эскизы к будущим спектаклям и презентуют их в городах-участниках фестиваля: Самаре (27 мая), Саратове (28 мая), Казани (30 мая), Чебоксарах (31 мая), Нижнем Новгороде (1 июня – в день закрытия фестиваля). Великая русская река Волга и классика русского театра – связующие звенья проекта и ключевые тематики эскизов.

Проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Российского института театрального искусства – ГИТИС, Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Фестивальное движение позволит раскрыть и поддержать молодые таланты в области театрального искусства. Международный культурно-образовательный проект «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025» нашел активную поддержку у органов власти регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и лично у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.