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Темпы посевной кампании опережают показатели прошлого года

Новости
Саратовские аграрии выполнили больше половины работ, запланированных в рамках весенней полевой кампании. Обработано свыше 1,6 млн из 3,063 млн гектаров земли. Об этом в телеграм-канале рассказал глава региона Роман Бусаргин.



Также глава региона отметил, что посевы озимых на сегодняшний день в хорошем и удовлетворительном состоянии, проведена их весенняя подкормка на площади 879 тысяч гектаров.

По информации министерства сельского хозяйства области, темпы посевной выше прошлогодних показателей. Лидерами кампании являются Федоровский (75% от плана), Краснокутский (73 %), Духовницкий (68%), Турковский и Ртищевский (по 67%) районы.

- Яровой сев в районе продолжается, - рассказала начальник отдела сельского хозяйства администрации Фёдоровского муниципального района Елена Шишкина. - Ряд крупных сельхозпредприятий, оснащённых современной техникой, завершили посевную кампанию. Цифры говорят сами за себя: земледельцы хозяйств Федоровского района и в этом сезоне успешно справятся со всем комплексом агротехнических работ, намеченных к проведению нынешней весной, и в итоге получат достойный урожай сельскохозяйственных культур и внесут свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

О перспективах получения хорошего урожая оптимистично говорят и в минсельхозе. Отмечается, что запасы продуктивной влаги на озимых и яровых культурах в большинстве районов оптимальные и достаточные. С 8 по 10 мая в большинстве районов области прошли продуктивные осадки: в левобережных районах от 4 до 13 мм, в правобережных - от 10 до 23 мм, что благоприятно для роста и развития сельскохозяйственных культур.