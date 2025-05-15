Институт полномочных представителей Президента России в федеральных округах отметил 25-летие

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Двадцать пять лет назад, 13 мая 2000 года, Указом Президента Российской Федерации №849 были образованы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.Основная задача института полпредов – обеспечение реализации на местах решений и инициатив Президента РФ, контроль за исполнением федеральных законов и управление взаимодействием всех уровней власти. Серьезное место в работе занимает мониторинг и анализ ситуации в регионах.Приволжский федеральный округ объединяет 14 регионов Российской Федерации.Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поблагодарил руководство регионов и аппарат полпредства за слаженную работу: «Мы – одна команда, и общая цель – процветание нашей большой страны. В ПФО сконцентрированы уникальные в масштабах России научно-образовательные и производственные компетенции, реализуются крупные образовательные и социально значимые проекты. Каждому региону Приволжского федерального округа есть чем гордиться.Сегодня Приволжье – это территория динамичного роста с богатой историей, многонациональной культурой и, главное, людьми, которые трудятся на его благо».