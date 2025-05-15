Учитель о строительстве пристройки к энгельсской школе № 20: «Это позволит перевести обучение в одну смену»

просмотров: 189

Объявлен аукцион на строительство пристройки на 400 мест к школе № 20 в Энгельсе. На реализацию этого проекта из регионального бюджета было выделено более 148 млн рублей. Также было дополнительно предусмотрено 30 млн рублей на ремонт действующего корпуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.Как отметил глава региона, ремонтные работы должны быть проведены во время летних каникул. Срок строительства пристройки – до конца текущего года.Инициативу губернатора оценил Василий Буцких, председатель общественного совета, учитель истории школы №21, житель Приволжского:- Считаю, что решение о строительстве пристройки к школе принято своевременно, так как вопрос с перегруженностью здания давно назрел. Тем более что в микрорайоне появились новостройки и семей с детьми здесь становится все больше. Мне, как учителю хорошо понятны проблемы и детей, и родителей, и педагогов, когда учебный процесс организован в две смены.И вот теперь будет не только возведена новая пристройка, но и обновят помещения основного здания школы, которые давно нуждались в ремонте.Рад за коллег, ведь, пристройка позволит перевести обучение в одну смену и улучшить материально-техническую базу образовательной организации, - поделился он.