Министр транспорта Николай Сергеев: «Нарушители условий брутто-контрактов могут остаться на обочине»

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Совещание, организованное по поручению губернатора Романа Бусаргина, состоялось в министерстве транспорта Саратовской области. Мероприятие было посвящено усилению контроля за работой автобусных маршрутов по брутто-контрактам.Министр транспорта Николай Сергеев вместе с представителями региональной Дирекции транспорта и дорожного хозяйства собрали руководителей автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по брутто-контрактам, а также дублирующим «тройку» маршрутам – 9А и 9Б.В прошлом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина по модели брутто-контрактов в нашем регионе были открыты два маршрута – №6А и №90А. В этом году по этой схеме заработали еще два маршрута – №11А и №18А.«В настоящее время участились жалобы жителей на работу маршрутов по брутто-контрактам. В основном люди жалуются на график движения автобусов, некорректное поведение водителей, неработающие в салонах кондиционеры, несоблюдение водителями остановок автобусов на остановочных пунктах, предусмотренных реестром маршрутов, санитарное состояние и т.д. Такое положение дел недопустимо. Не будете соблюдать условия контрактов – останетесь на обочине. Не забывайте, что вы возите людей, пассажирам должно быть комфортно. Если нарушения продолжатся, то будут приняты соответствующие меры вплоть до расторжения контрактов», – подчеркнул Николай Сергеев.По итогу встречи была создана контрольная группа с участием глав автотранспортных предприятий, представителей администрации Саратова, сотрудников минтранса во главе с министром. Регулярно они будут осуществлять контроль за соблюдением условий контрактов, а также организовывать рейды по профилактике нарушений.Министерство транспорта напоминает, что с вопросами по работе общественного транспорта жители региона могут обратиться на «горячую линию» по телефону: 8 (8452) 240-240. Звонки по этому номеру принимаются круглосуточно и без выходных.