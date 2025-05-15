15 Мая 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:10 | 14 мая
Институт полномочных представителей Президента России в федеральных округах отметил 25-летие
17:48 | 14 мая
Учитель о строительстве пристройки к энгельсской школе № 20: «Это позволит перевести обучение в одну смену»
16:30 | 14 мая
Министр транспорта Николай Сергеев: «Нарушители условий брутто-контрактов могут остаться на обочине»
15:05 | 14 мая
Игорь Комаров провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Беларусь
14:13 | 14 мая
В Краснопартизанском районе завершилась весенняя закачка водоёмов
12:30 | 14 мая
Саратовец: Дронам не посчастливится
12:00 | 14 мая
Участник СВО: "Государство и общество ценят вклад наших бойцов"
11:00 | 14 мая
В Вольском районе ремонт дороги стал возможен после передачи её на областной уровень
10:00 | 14 мая
Саратовские волонтеры раздали более 20 000 Георгиевских лент
09:18 | 14 мая
Два железнодорожных переезда в Саратовской области будут временно закрыты 15-16 мая
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Министр транспорта Николай Сергеев: «Нарушители условий брутто-контрактов могут остаться на обочине»

Новости
Министр транспорта Николай Сергеев: «Нарушители условий брутто-контрактов могут остаться на обочине»


Совещание, организованное по поручению губернатора Романа Бусаргина, состоялось в министерстве транспорта Саратовской области. Мероприятие было посвящено усилению контроля за работой автобусных маршрутов по брутто-контрактам.

Министр транспорта Николай Сергеев вместе с представителями региональной Дирекции транспорта и дорожного хозяйства собрали руководителей автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по брутто-контрактам, а также дублирующим «тройку» маршрутам – 9А и 9Б.

В прошлом году по инициативе губернатора Романа Бусаргина по модели брутто-контрактов в нашем регионе были открыты два маршрута – №6А и №90А. В этом году по этой схеме заработали еще два маршрута – №11А и №18А.

«В настоящее время участились жалобы жителей на работу маршрутов по брутто-контрактам. В основном люди жалуются на график движения автобусов, некорректное поведение водителей, неработающие в салонах кондиционеры, несоблюдение водителями остановок автобусов на остановочных пунктах, предусмотренных реестром маршрутов, санитарное состояние и т.д. Такое положение дел недопустимо. Не будете соблюдать условия контрактов – останетесь на обочине. Не забывайте, что вы возите людей, пассажирам должно быть комфортно. Если нарушения продолжатся, то будут приняты соответствующие меры вплоть до расторжения контрактов», – подчеркнул Николай Сергеев.

По итогу встречи была создана контрольная группа с участием глав автотранспортных предприятий, представителей администрации Саратова, сотрудников минтранса во главе с министром. Регулярно они будут осуществлять контроль за соблюдением условий контрактов, а также организовывать рейды по профилактике нарушений.

Министерство транспорта напоминает, что с вопросами по работе общественного транспорта жители региона могут обратиться на «горячую линию» по телефону: 8 (8452) 240-240. Звонки по этому номеру принимаются круглосуточно и без выходных.