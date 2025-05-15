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Игорь Комаров провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Беларусь

Новости
Игорь Комаров провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Беларусь


Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Генеральным консулом Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олегом Швецом. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

В рамках рабочей встречи обсуждались торгово-экономические и гуманитарные отношения регионов ПФО и Республики Беларусь.

Игорь Комаров высоко оценил перспективу сотрудничества с Республикой: «Ваше назначение и открытие генерального консульства здесь, в Нижнем Новгороде, административном центре ПФО, имеет большое значение для укрепления наших связей, взаимного развития инициатив и поиска новых возможностей. Уверен, что наши взаимоотношения сложатся конструктивно. Мы ожидаем роста товарооборота, увеличения числа инвестиционных соглашений, укрепления интеграции и кооперации во всех сферах». Так, в первом квартале 2025 года отмечается рост внешнеторгового оборота Приволжского федерального округа с Республикой Беларусь при экспорте и при импорте товаров. Наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование. Среди регионов ПФО с Беларусью наиболее активно сотрудничают Татарстан, Нижегородская и Оренбургская области, Пермский край.

Стороны также говорили об участии молодежи Беларуси в общественных проектах, реализуемых аппаратом полпреда в регионах округа, например таких, как спортивно-туристский лагерь «Туриада», Интеллектуальная олимпиада ПФО «IQ ПФО» и военно-патриотические сборы «Гвардеец». Игорь Комаров высоко оценил инициативы Республики по развитию отношений с ПФО в молодежной сфере.

В завершение встречи генеральный консул Олег Швец поблагодарил Игоря Комарова за радушный прием: «Это знак уважения к Республике Беларусь» и поделился планами на ближайшее будущее, в числе которых - рабочая поездка в Мордовию.