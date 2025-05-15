15 Мая 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:10 | 14 мая
Институт полномочных представителей Президента России в федеральных округах отметил 25-летие
17:48 | 14 мая
Учитель о строительстве пристройки к энгельсской школе № 20: «Это позволит перевести обучение в одну смену»
16:30 | 14 мая
Министр транспорта Николай Сергеев: «Нарушители условий брутто-контрактов могут остаться на обочине»
15:05 | 14 мая
Игорь Комаров провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Беларусь
14:13 | 14 мая
В Краснопартизанском районе завершилась весенняя закачка водоёмов
12:30 | 14 мая
Саратовец: Дронам не посчастливится
12:00 | 14 мая
Участник СВО: "Государство и общество ценят вклад наших бойцов"
11:00 | 14 мая
В Вольском районе ремонт дороги стал возможен после передачи её на областной уровень
10:00 | 14 мая
Саратовские волонтеры раздали более 20 000 Георгиевских лент
09:18 | 14 мая
Два железнодорожных переезда в Саратовской области будут временно закрыты 15-16 мая
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Краснопартизанском районе завершилась весенняя закачка водоёмов

Новости
По поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается закачка воды в пруды и водохранилища засушливых районов области. По состоянию на 13 мая 2025 года завершена подача воды в Краснопартизанском районе.



- В Краснопартизанском районе работа по заполнению водоемов велась на пяти водных объектах. Запитано четыре пруда и одно водохранилище общим объемом чуть больше 1 млн кубических метров. Если брать конкретно каждое водохранилище, то ситуация выглядит так: в  Дальненский пруд залито 100 тыс. кубометров, в  Толстовское водохранилище  -   500 тысяч, Верхний Корнеевский – 150 тысяч,  Сакминское водохранилище – 160 тысяч, пруд Римско-Корсаковский – 100 тысяч кубических метров воды, - проинформировал директор Саратовского обводнительного канала – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление Саратовмелиоводхоз» Андрей Лабыкин.

Напомним, ранее закачка завершилась в Фёдоровском районе.

Продолжаются работы в Александровогайском (77,6%), Новоузенском (74,9%), Ершовском (70,9%) районах. В Питерском район работы закачка выполнена более чем на 10% - подано 32,8 тыс. кубометров воды.

Так, в Ершовском районе уже проведена закачка воды в восемь ключевых водоёмов в поселках Лесной, Сокорная Балка, Южный, селах Лобки, Светлое Озеро, Верхний Кушум.

Глава Антоновского муниципального образования Владимир Прохоренко прокомментировал ситуацию в поселке Южный:

-  В Южном уже закачали воду в два пруда — Нижний и Питьевой. Работы продолжаются, закачка не остановлена. Жители довольны — вопрос водоснабжения для нас очень актуален, и люди с благодарностью воспринимают принятые меры.

Всего в Левобережье из запланированного объема в 14,4 млн. кубометров подано 9399,02 тыс. кубических метров, или 65,4% от общего объема.

Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, закачка прудов и водохранилищ в муниципальных районах области проводится в штатном режиме и находится на особом ежедневном контроле ведомства.

Ранее губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу провести основной объем закачки в течение мая. При этом глава региона отметил, что в ряде районов работы будут продолжаться всё лето.