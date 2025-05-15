В Краснопартизанском районе завершилась весенняя закачка водоёмов

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- В Краснопартизанском районе работа по заполнению водоемов велась на пяти водных объектах. Запитано четыре пруда и одно водохранилище общим объемом чуть больше 1 млн кубических метров. Если брать конкретно каждое водохранилище, то ситуация выглядит так: в Дальненский пруд залито 100 тыс. кубометров, в Толстовское водохранилище - 500 тысяч, Верхний Корнеевский – 150 тысяч, Сакминское водохранилище – 160 тысяч, пруд Римско-Корсаковский – 100 тысяч кубических метров воды, - проинформировал директор Саратовского обводнительного канала – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление Саратовмелиоводхоз» Андрей Лабыкин.Напомним, ранее закачка завершилась в Фёдоровском районе.Продолжаются работы в Александровогайском (77,6%), Новоузенском (74,9%), Ершовском (70,9%) районах. В Питерском район работы закачка выполнена более чем на 10% - подано 32,8 тыс. кубометров воды.Так, в Ершовском районе уже проведена закачка воды в восемь ключевых водоёмов в поселках Лесной, Сокорная Балка, Южный, селах Лобки, Светлое Озеро, Верхний Кушум.Глава Антоновского муниципального образования Владимир Прохоренко прокомментировал ситуацию в поселке Южный:- В Южном уже закачали воду в два пруда — Нижний и Питьевой. Работы продолжаются, закачка не остановлена. Жители довольны — вопрос водоснабжения для нас очень актуален, и люди с благодарностью воспринимают принятые меры.Всего в Левобережье из запланированного объема в 14,4 млн. кубометров подано 9399,02 тыс. кубических метров, или 65,4% от общего объема.Как отметили в региональном министерстве сельского хозяйства, закачка прудов и водохранилищ в муниципальных районах области проводится в штатном режиме и находится на особом ежедневном контроле ведомства.Ранее губернатор области Роман Бусаргин поставил задачу провести основной объем закачки в течение мая. При этом глава региона отметил, что в ряде районов работы будут продолжаться всё лето.