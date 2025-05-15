Участник СВО: "Государство и общество ценят вклад наших бойцов"

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Программа «Наши герои» поможет многим бойцам.Участник специальной военной операции Олег Мысов поделился своим мнением о кадровой программе «Наши герои».«Хочу выразить искреннюю поддержку проекту «Наши герои» и отметить важность этой инициативы, реализуемой при поддержке губернатора Романа Бусаргина. На мой взгляд, программа действительно открывает возможности участникам СВО для успешной адаптации к гражданской жизни, а этапы отбора позволяют раскрыть не только опыт, но и личные качества кандидатов, приобретённые в ходе службы.Уверен, что эта программа поможет многим бойцам, в том числе тем, кто сейчас ещё находится на передовой, найти своё место в мирной жизни и построить достойное будущее. Поддержка со стороны региона и работодателей - наглядное свидетельство того, что служба Родине ценится и не остаётся без внимания.Отдельно отмечу, что программа направлена не просто на трудоустройство, а на поиск именно той работы, где боевой опыт и дисциплина будут максимально востребованы. Гибкость организаторов, например, продление сроков для тех, кто пока ещё в зоне СВО, говорит о настоящей заботе о военнослужащих.Я горжусь тем, что в нашей стране и в Саратовской области помнят о защитниках и после их возвращения домой. Такие проекты доказывают, что государство и общество ценят вклад наших бойцов и готовы поддерживать их на новом жизненном этапе», - отметил ветеран.