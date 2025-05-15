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В Вольском районе ремонт дороги стал возможен после передачи её на областной уровень

Новости
В Вольском районе ремонт дороги стал возможен после передачи её на областной уровень


Речь о транзитном маршруте в Шиханах, который проходит по улицам Ленина и Школьная. Дорогу передали области несколько лет назад, и в этом году специалисты включили ее в список ремонта по нацпроекту Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни»

Протяженность транзитного маршрута – 2,6 км. Это центральная дорога, которая проходит через весь населенный пункт и ведет к ряду объектов соцсферы: дворцу спорта, спортивной школе, ДК, школе №12 и другим.

Специалисты министерства дорожного хозяйства совместно с журналистами выехали на объект, проверили ход ремонтных работ и встретились с жителями.

Местная жительница Надежда Малушкина рассказала журналистам, что по дороге проезжает большое количество большегрузных машин, из-за этого на дорожном покрытии регулярно образовывались выбоины. Дефекты устраняли, но это была временная мера. Включить этот транзитный маршрут в список на ремонт стало возможным только после того, как дорогу, по решению главы региона Романа Бусаргина, передали на областной уровень.

На сегодняшний день на дороге выполнено фрезерование изношенного покрытия, устройство первого асфальтобетонного слоя – выравнивающего, дорожникам предстоит устройство ещё одного слоя покрытия – верхнего. Сейчас подрядчик занимается установкой бортовых камней.

По нацпроекту в Вольском районе ведутся работы ещё на одной дороге – автоподъезде к городу Вольску. Протяженность этой дороги составляет 4,4 км. Здесь было выполнено устройство слоя АГБ – асфальтогранулобетона. На дороге применяется технология холодной регенерации, которая связана с переработкой старого покрытия и добавления новых материалов. Сейчас на объекте также ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. После будет выполнено устройство верхнего слоя покрытия, установка барьерного ограждения и нанесение разметки.