Саратовские волонтеры раздали более 20 000 Георгиевских лент

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В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Волонтеры Победы провели масштабную общеобластную патриотическую акцию, в ходе которой распространили более 20 000 Георгиевских лент.Акция проходила в обновленных скоростных трамваях, электричках, стадионах, заводах, театрах и на открытых площадках городов региона."Волонтеры активно работали на улицах городов и сел, организуя встречи с жителями, рассказывая о значении Георгиевской ленты и важности сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что смогли объединить людей вокруг этой важной инициативы. Спасибо каждому волонтеру за их неоценимый вклад и активное участие! Вместе мы продолжаем сохранять память о подвиге наших предков и передавать эти ценности будущим поколениям", - отметил и.о. руководителя СРО ВОД "Волонтеры Победы" Никита Евтушок.