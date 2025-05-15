15 Мая 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:10 | 14 мая
Институт полномочных представителей Президента России в федеральных округах отметил 25-летие
17:48 | 14 мая
Учитель о строительстве пристройки к энгельсской школе № 20: «Это позволит перевести обучение в одну смену»
16:30 | 14 мая
Министр транспорта Николай Сергеев: «Нарушители условий брутто-контрактов могут остаться на обочине»
15:05 | 14 мая
Игорь Комаров провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Беларусь
14:13 | 14 мая
В Краснопартизанском районе завершилась весенняя закачка водоёмов
12:30 | 14 мая
Саратовец: Дронам не посчастливится
12:00 | 14 мая
Участник СВО: "Государство и общество ценят вклад наших бойцов"
11:00 | 14 мая
В Вольском районе ремонт дороги стал возможен после передачи её на областной уровень
10:00 | 14 мая
Саратовские волонтеры раздали более 20 000 Георгиевских лент
09:18 | 14 мая
Два железнодорожных переезда в Саратовской области будут временно закрыты 15-16 мая
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские волонтеры раздали более 20 000 Георгиевских лент

Новости
Саратовские волонтеры раздали более 20 000 Георгиевских лент


В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Волонтеры Победы провели масштабную общеобластную патриотическую акцию, в ходе которой распространили более 20 000 Георгиевских лент.

Акция проходила в обновленных скоростных трамваях, электричках, стадионах, заводах, театрах и на открытых площадках городов региона.

"Волонтеры активно работали на улицах городов и сел, организуя встречи с жителями, рассказывая о значении Георгиевской ленты и важности сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что смогли объединить людей вокруг этой важной инициативы. Спасибо каждому волонтеру за их неоценимый вклад и активное участие! Вместе мы продолжаем сохранять память о подвиге наших предков и передавать эти ценности будущим поколениям", - отметил и.о. руководителя СРО ВОД "Волонтеры Победы" Никита Евтушок.