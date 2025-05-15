Два железнодорожных переезда в Саратовской области будут временно закрыты 15-16 мая

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В связи с ремонтными работами 15 мая с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 781 км перегона Красавка –Кологривовка в Аткарском районе Саратовской области (в районе села Мумовка Аткарского района).Объезд возможен через переезд на 774 км перегона Красавка – Кологривовка (в районе села Колышлей Аткарского района).16 мая с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение через железнодорожный переезд на 765 км перегона Аткарск – Красавка (пересечение с ул. Серова-Первомайская в Аткарске).Объезд возможен через путепровод в месте пересечения улиц Чернышевского и Республиканская в Аткарске.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.