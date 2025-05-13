У Саратовского музея боевой и трудовой славы теперь есть свой почтовый штемпель
В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Почта России изготовила для Саратовской области специальный штемпель.
У памятного штемпеля переводная дата, его можно будет использовать для нанесения на почтовую продукцию ежедневно. На оттиске изображены здание Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», звезда и георгиевская ленточка, а также указано название почтового отделения, где производится гашение, — «Саратов. 410000».
Выпуск именного почтового штемпеля — дань уважения и признательности коллективу Музея боевой и трудовой славы за формирование у населения познавательно-творческой активности через патриотическое воспитание.
Поставить оттиск почтового штемпеля можно в часы работы Саратовского главпочтамта.