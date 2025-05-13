У Саратовского музея боевой и трудовой славы теперь есть свой почтовый штемпель

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В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне Почта России изготовила для Саратовской области специальный штемпель.У памятного штемпеля переводная дата, его можно будет использовать для нанесения на почтовую продукцию ежедневно. На оттиске изображены здание Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», звезда и георгиевская ленточка, а также указано название почтового отделения, где производится гашение, — «Саратов. 410000».Выпуск именного почтового штемпеля — дань уважения и признательности коллективу Музея боевой и трудовой славы за формирование у населения познавательно-творческой активности через патриотическое воспитание.Поставить оттиск почтового штемпеля можно в часы работы Саратовского главпочтамта.