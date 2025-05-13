До старта «Туриады-2025» осталась всего неделя!
20 мая на территории горнолыжного курорта «Хвалынь» в Саратовской области в двенадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
Масштабное мероприятие объединит около 800 участников из регионов Приволжского и Центрального федеральных округов, Луганской и Донецкой Народных Республик, а также стран ближнего зарубежья.
«Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.
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